Dolar
17.31
Euro
18.14
Altın
1,843.10
ETH/USDT
1,087.00
BTC/USDT
20,699.00
BIST 100
2,506.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantıyla katılıyor.
logo
Teknoloji

TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' yolculuğuna devam ediyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla geliştirdiği "Mobil Eğitim Simülatörü", Anadolu'daki yolculuğunu sürdürüyor.

Fatih Çakmak   | 17.06.2022
TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' yolculuğuna devam ediyor

Ankara

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 7- 11 yaş arası ilkokul çocuklarının hem otomobil sporları hem de temel trafik güvenliği konularında bilgilendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, bugüne kadar Samsun, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat'ta 2 bin çocuğa ulaşıldı.

Çocuklar, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından özel olarak tasarlanan simulatörlerle TOSFED Körfez Pisti'nde karting deneyimi yaşıyor.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan "Mobil Eğitim Simülatörü"nün, kasım ayına kadar 40 farklı şehirde 10 bini aşkın ulaşması hedefleniyor.

Proje sonunda belirlenecek yetenekli sporcu adaylarına, üst seviye simülatörler ile yarış eğitimi verilecek. Bunların dijital turnuvalarda yarıştırılması ve belirlenecek en başarılı isimlerden de karting branşı için bir takım oluşturulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti
Emine Erdoğan'dan karne ve tatil paylaşımı
İletişim Başkanı Altun: İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duymak ümit verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel için anma mesajı
Günübirlik kiralanan evlerle ilgili düzenleme yapıldı

Benzer haberler

TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' yolculuğuna devam ediyor

Cem Bölükbaşı, F2 Azerbaycan sprint yarışını tamamlayamadı

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan