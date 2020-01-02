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Bilim Teknoloji, Türkiye'nin Otomobili

TOGG'dan ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Abdulselam Durdak   | 02.01.2020
TOGG'dan ön sipariş açıklaması

İstanbul

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un resmi Twitter sayfasından "Kamuoyunun bilgisine" notuyla bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Tanıtımın ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız." denildi.

"Resmi açıklamaların takip edilmesini önemle rica ederiz"

Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." 

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