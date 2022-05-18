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Teknoloji

Togg'da parçalı denemeler başladı

Togg Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı.

Gökhan Yıldız   | 18.05.2022
Togg'da parçalı denemeler başladı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisindeki inşaat çalışmalarında planlar doğrultusunda hızla sona yaklaşıyor.

Yüzde 97'si tamamlanan gövde binasındaki 208 robot, parçasız denemelerden sonra hücre bazında parçalı denemelere başladı. Bu aşamayı, hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimleri izleyecek. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelinecek.

Togg Gemlik tesisi inşası haziran ayının sonunda tamamlanacak

Gemlik tesisinde mayıs itibarıyla gövde binasındaki gelişmelerin yanı sıra boya tesisinin yüzde 99'u, montaj tesisinin de yüzde 95'i tamamlandı.

83 bin 935 metre elektrik kablolama yapılan ve 36 bin 770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı.

Montaj tesisinde ise 99 bin 210 metre elektrik kablolama yapılırken, 58 bin 330 metre boru hattı döşendi.

Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisi inşası haziran ayı sonunda tamamlanacak.

2023'ün ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.

Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Sonraki yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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