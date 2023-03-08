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Teknoloji

Togg ön sipariş sürecini yakın tarihte başlatacak

Togg, ön sipariş sürecini şirketin internet sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın tarihte başlatacağını bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Togg ön sipariş sürecini yakın tarihte başlatacak Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

İstanbul

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak.

Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak.

Bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyrulan YeniLig yarışması da iptal edildi.


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