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Teknoloji

TEI, jet motorlarında da yerli yağ kullanacak

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Koçak Speedol arasında "Muadil Gaz Türbin Yağı Geliştirme" iş birliği protokolü imzalandı.

Emrah Yaşar   | 31.10.2022
TEI, jet motorlarında da yerli yağ kullanacak

Eskişehir

TEI'den yapılan açıklamada, imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Koçak Speedol tarafından, TEI'nin gaz türbinli motorlarında kullanılacak yağların geliştirileceği bildirildi.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki SAHA EXPO'da düzenlenen imza törenine ilişkin değerlendirmede bulunan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, şunları kaydetti:

"Tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve çalıştırdığımız motorlarımızın üretiminde de azami yerlilik oranını gözetiyor; tüm alt sistemleri, hatta ham malzemeleri bile milli imkanlarla geliştirmeye gayret ediyor, bu doğrultuda yerli üreticilerimizle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Koçak ile çalışmalarımız pistonlu motorlarımız için başlamıştı, bu anlaşmayla gaz türbinli motorlarımızda kullanacağımız yağların da Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi sağlanacak."

Mevcut iş birlikleri kapsamında TEI-PD170 turbo dizel havacılık motorunda, Koçak Speedol aero ultra dizel S170 motor yağını kullandıklarını hatırlatan Akşit, yerli firmalar arasında artan iş birliklerinin Türkiye'nin menfaatine olduğunu vurgulayarak, iş birliği anlaşmalarına imkan sağlayan SAHA İstanbul'a teşekkür etti.

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