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Teknoloji

SpaceX'in Starship roketi 9'uncu test uçuşunda da parçalandı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi, 7'nci ve 8'inci test uçuşlarının ardından 9'uncu test uçuşunda da parçalandı.

Şilan Turp  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
SpaceX'in Starship roketi 9'uncu test uçuşunda da parçalandı

Ankara

Starship roketi, Texas eyaletindeki Starbase tesisinde başlayan test uçuşunda kalkıştan bir süre sonra, Dünya atmosferine yeniden girişi öncesinde yaşadığı teknik sorunlar sonucu iletişimi kaybetti.

SpaceX'in X hesabından yapılan paylaşımda, uzay aracının "planlanmamış hızlı bir parçalanma" yaşadığı doğrulanarak ekiplerin verileri incelemeye ve bir sonraki test uçuşu için çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

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Paylaşımda, "Böyle bir testte başarı öğrendiklerimizden gelir ve bugünkü test, SpaceX çok gezegenli yaşamı mümkün kılmaya çalışırken Starship'in güvenilirliğini geliştirmemize yardımcı olacak." ifadeleri kullanıldı.

SpaceX firmasının sahibi Musk da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uzay aracının sonraki uçuşlarının sıklaştırılarak her 3 ila 4 haftada bire çıkarılacağını belirtti.

Uçuşun sorunsuz tamamlanması halinde Starship, Hint Okyanusu'na düşecekti.

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci ve 7 Mart'ta yapılan 8'inci test uçuşlarında da parçalanmıştı.

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