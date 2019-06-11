Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.78
BIST 100
94,037.66
Altın
1,325.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Son 250 senede 571 bitki türü yok oldu

Doğada son 2 buçuk asırda 571 bitki türünün yok olduğu bildirildi.

Muhammet Nusret Altun   | 11.06.2019
Son 250 senede 571 bitki türü yok oldu

Ankara

BBC'nin haberine göre, Stockholm Üniversitesi'nden bilim adamları ile İngiltere Kraliyet Botanik Bahçeleri araştırmacıları, yaptıkları çalışmada son 250 senede dünyada 571 bitki türünün yok olduğunu saptadı.

Stockholm Üniversitesi'nden Dr. Aelys Humphreys, bu çalışma ile ilk defa hangi bitki türlerinin hangi bölgede yok olduğunun araştırıldığını ve değerlendirilmesinin yapıldığını aktardı.

Bitkilerin yok olmasının tüm canlılar için tehlike anlamına geldiğini belirten Dr. Eimear Nic Lughadha da "İnsanlar dahil binlerce yaşam türü, yaşamak için bitkilere ihtiyaç duyuyor. Biz de hangi bitkinin hangi bölgede yok olduğunu bilebilirsek diğer organizmaları da dahil ettiğimiz koruma programları oluşturabiliriz." diye konuştu.

Mayıs ayında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, bir milyona yakın canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İhracatta Ricardo modeli ve Türkiye-ABD ticareti
İsrail siyaseti sil baştan
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor

Benzer haberler

Gün kurusu kayısı deney hayvanlarının kırmızı kan hücrelerini artırdı

Gün kurusu kayısı deney hayvanlarının kırmızı kan hücrelerini artırdı

Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor

Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren '3 işaret'

Anadolu Efes finalde

Anadolu Efes finalde
İzmir Körfezi'nde yeni boru kurdu türü

İzmir Körfezi'nde yeni boru kurdu türü
Fizik Olimpiyat Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Fizik Olimpiyat Takımı Avrupa şampiyonu oldu