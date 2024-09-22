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Teknoloji

SOLOTÜRK Belçika semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu yaptı.

Dursun Aydemir  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
SOLOTÜRK Belçika semalarında gösteri yaptı

Brüksel

Sanicole Havacılık Kulübü tarafından Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen uluslararası hava gösterisine F-16 ekibi SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’dan çok sayıda ekip katıldı.

Yaklaşık 250 bin kişinin izlediği gösteride SOLOTÜRK, alkışlar eşliğinde şovunu gerçekleştirdi. Türk pilotların gösterisinin açıklaması İngilizce ve Flamanca yapılarak, izleyicilerin zorlu manevraları daha iyi anlamaları sağlandı. Gösteriyi izlemeye gelenler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteri sonunda SOLOTÜRK standı önünde toplanan yüzlerce seyirci, Türk pilotlardan imza alabilmek için kuyruk oluşturdu. SOLOTÜRK, F-16 uçaklarının 50. yıl dönümü kapsamında formasyon uçuşuna da katıldı.

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