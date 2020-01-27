Euro
6.56
Dolar
5.95
BIST 100
120,149.70
Altın
1,581.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile sohbet etti
logo
Bilim Teknoloji

Siber Güvenlik Kış Kampı başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Siber Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Siber Güvenlik Kış Kampı" başladı.

Sefa Şengül   | 27.01.2020
Siber Güvenlik Kış Kampı başladı

Ankara

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinden yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik ilgilisi öğrencilerin 5 gün Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim alacağı Siber Güvenlik Kış Kampı'nda eğitimler, kümelenmeye üye firmalardan gelen sektörün öncü isimleri tarafından veriliyor. 

SSB, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Siber Kulüpler Birliği tarafından organize edilen kampta öğrenciler, Siber Güvenliğe Giriş, Linux 101, Web Uygulama Güvenliği, Siber Güvenlikte Yapay Zeka, Uygulamalı Sızma Testi, Derinlemesine Ağ Güvenliği, Tersine Mühendislik, Zararlı Yazılım Analizi, Scada Güvenliği, Siber Tehdit İstihbaratı, Zero-Day Araştırma ve Exploit Geliştirme, Temel Adli Bilişim, SIEM-SOC, IoT Güvenliği, Kriptoloji, Android Internals ve Bilgi Güvenliği/KVKK başlıklarında eğitim görüyor.

2 bin 500'den fazla öğrencinin başvurduğu kış kampına 770 öğrenci kabul edildi. Söz konusu eğitim, bir önceki dönemde Siber Güvenlik Yaz Kampı olarak düzenlenmiş ve TOBB-ETÜ'de 500 öğrenciyle gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

Siber Güvenlik Kış Kampı başladı

Siber Güvenlik Kış Kampı başladı