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Savunmanın amiral gemilerinde staj fırsatı

SSB tarafından hayata geçirilen "Vizyoner Genç" internet sayfası üzerinden, Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarının iş ilanlarının ardından staj duyurularına da ulaşmak mümkün olacak.

Göksel Yıldırım  | 01.03.2019
Savunmanın amiral gemilerinde staj fırsatı

Ankara

Savunma sanayisinin önde gelen firmalarındaki staj fırsatlarına tek bir internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek.

Güçlü bir savunma sanayisi ekosistemi oluşturma hedefleri doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığınca hayata geçirilen Vizyoner Genç Projesi kapsamındaki çalışmalara yenileri ekleniyor.

Savunma sanayisi için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması ve üniversite öğrencilerinin yerli ve milli üretim fakındalığına kavuşturulmaları amacıyla oluşturulan "Vizyoner Genç", gençlerin kariyer hedeflerine ışık tutuyor.

Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde gerçekleştirilen tanıtımın ardından, gençlerin kariyer planlamalarında yanlarında olmak amacıyla yayın hayatına başlayan Vizyoner Genç internet sayfasından Türk savunma sanayisinin amiral gemisi konumundaki ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN gibi firmaların iş ilanlarına ulaşılması sağlandı. Bu hizmete son olarak staj duyuruları eklendi.

"vizyonergenc.com" internet sayfası üzerinden güncel savunma sanayisi gelişmelerinden haberdar olunabiliyor, kişisel gelişim ve kariyer alanlarında mevcut yaklaşımlarla tavsiyeler öğrenebiliyor, güncel staj ve iş olanaklarını takip edilerek ilanlara başvuruda bulunulabiliyor.

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