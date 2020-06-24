SARB-83 ilklerle testi geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!— Mustafa Varank (@varank) June 24, 2020
Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.
HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/Hw548HgDHU
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.
SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.