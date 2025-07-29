Rusya'dan Zoom'a yaklaşık 80 milyon ruble ceza
Rusya'da, Zoom'a ülkedeki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 79,6 milyon ruble (yaklaşık 964 bin dolar) ceza verildi.
Moskova
Zoom aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
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Söz konusu platformun Rusya'daki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğine kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 79,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede, Zoom'a daha önce de kullanıcı verilerini yerelleştirmediği gerekçesiyle çeşitli para cezaları verilmişti.
Zoom'un yanı sıra Instagram, Facebook ve TikTok gibi Batılı çok sayıda internet şirketi de Rusya'da çeşitli yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle zaman zaman para cezalarına çarptırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.