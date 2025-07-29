Dolar
40.57
Euro
46.88
Altın
3,330.44
ETH/USDT
3,772.70
BTC/USDT
117,854.00
BIST 100
10,487.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Rusya'dan Zoom'a yaklaşık 80 milyon ruble ceza

Rusya'da, Zoom'a ülkedeki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 79,6 milyon ruble (yaklaşık 964 bin dolar) ceza verildi.

Emre Gürkan Abay  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Rusya'dan Zoom'a yaklaşık 80 milyon ruble ceza

Moskova

Zoom aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu platformun Rusya'daki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğine kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 79,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Zoom'a daha önce de kullanıcı verilerini yerelleştirmediği gerekçesiyle çeşitli para cezaları verilmişti.

Zoom'un yanı sıra Instagram, Facebook ve TikTok gibi Batılı çok sayıda internet şirketi de Rusya'da çeşitli yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle zaman zaman para cezalarına çarptırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile deprem bölgeleri için hibe anlaşması imzalandı
Bazı illerde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Türkiye ile Kazakistan arasında 20 anlaşma imzalandı
Türkiye, Lahey Grubu'nun İsrail'e karşı alınacak önlemlere ilişkin Bogota Bildirisi'ne katıldı
Yurt genelinde kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

Rusya'dan Zoom'a yaklaşık 80 milyon ruble ceza

Kremlin: Trump'ın Ukrayna çözümü konusunda süreyle ilgili açıklamasını kayda aldık

Çin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere karşı olduğunu belirtti

Çin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere karşı olduğunu belirtti
Gazprom yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble zarar etti

Gazprom yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble zarar etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet