RoboAKUT takımı dünya üçüncüsü oldu

İSTANBUL

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın desteklediği Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT takımı, Dünya RoboCup Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, robotik ve yapay zeka alanında dünyanın önemli bilimsel organizasyonlarından biri kabul ediliyor.

Bu yıl 22'ncisi Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenen şampiyonaya, Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT takımı da katıldı.

Yarışmanın simülasyon liginde, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü doktora öğrencileri Okan Aşık, Gökçe Uludoğan ve Hatice Kübra Eryılmaz'dan oluşan takım, üçüncülük ödülü kazandı.

RoboAKUT takımından Okan Aşık, geçen yıl da Japonya'da düzenlenen şampiyonada simülasyon liginde üçüncülük derecesi kazanmıştı.

1997'den bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve alanında dünyanın saygın bilimsel organizasyonlarından biri kabul edilen Dünya RoboCup Şampiyonası, futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşuyor.

Yarışmanın gerçek robot ligi, geliştirilen robot ve yöntemlerin gerçek ortamlarda test edilmesine olanak sağlarken; yarışmanın diğer bir dalı olan simülasyon ligi daha karmaşık algoritmaların birden fazla robotla test edilebileceği bir platform sunuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 2023'e kadar 1001 Teknoloji Takımı desteklemeyi ve pek çoğu bu takımlardan kurulacak ve vakfın kuluçka merkezlerinde desteklenecek 1001 Teknoloji Girişimi'ne öncülük etmeyi hedefliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, üniversite takımlarının yanı sıra "DeneYap Teknoloji Atölyeleri"nde geleceğin teknoloji yıldızları programıyla lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik 3 yıllık eğitimler düzenliyor.

Muhabir: Sefa Mutlu