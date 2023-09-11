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Teknoloji

Qualcomm, Apple'a 3 yıl daha çip tedarik edecek

ABD'li çip üreticisi Qualcomm, Apple akıllı telefonları için 2026 yılına kadar 5G çipleri tedarik etmek üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Qualcomm, Apple'a 3 yıl daha çip tedarik edecek

New York

Qualcomm'dan yapılan açıklamada, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında piyasaya sürülecek akıllı telefonlara yönelik 5G çip sistemlerini tedarik etmek üzere Apple ile anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Apple ile gerçekleştirilen önceki anlaşmaya benzer şart ve koşullara sahip olduğu hatırlatılarak anlaşmanın Qualcomm'un 5G teknolojileri ve ürünlerinde sürdürülebilir liderlik konusundaki geçmiş performansını güçlendirdiği vurgulandı.

Qualcomm'un, Apple ile 2019 yılında imzaladığı çip tedarik anlaşması bu yıl sona eriyordu.

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