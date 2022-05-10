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Teknoloji

Pfizer, ABD'li Biohaven Pharmaceutical'ı 11,6 milyar dolara satın alıyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, migren için ilaçlar geliştiren ABD'li Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd'yi 11,6 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 10.05.2022
Pfizer, ABD'li Biohaven Pharmaceutical'ı 11,6 milyar dolara satın alıyor

Berlin

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Biohaven Pharmaceutical Holding, tedavüldeki hisseleri için Pfizer'in hisse başına 148,50 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin New Haven kentinde bulunan Biohaven Pharmaceutical'ın hisselerinin dünkü borsa kapanış fiyatının yüzde 78,6'sının üzerinde bir rakama denk geliyor. Pfizer, şirketin yüzde 2,6 hissesini elinde bulunduruyordu.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın başlarında tamamlanması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını, Alman biyoteknoloji firması BioNTech iş birliğiyle ilk geliştiren şirketlerden olan Pfizer, geçen yıl kanser ilaçları geliştiren Trillium Therapeutics'ı yaklaşık 2,22 milyar dolara ve merkezi Kaliforniya'da bulunan Arena Pharmaceuticals'ı 6,7 milyar dolara satın almıştı.


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