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Bilim Teknoloji

Oyun geliştiriciler seçimini yaptı

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni dernek yönetimi belirlendi.

Göksel Yıldırım   | 25.11.2019
Oyun geliştiriciler seçimini yaptı

Ankara

Derneğin olağanüstü genel kurulu, ODTÜ Teknokent'te gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonunda derneğin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, yeniden bu göreve seçildi.

TOGED'in yeni yönetiminde Ufuk Şahin ve Özgür Karayalçın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sidar Şahin Genel Muhasip, Ecem Baran Genel Sekreter, Can Erçelebi Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürecek. Emek Kepenek ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak yönetime giren yeni isim oldu.

Son yıllarda ciddi bir gelişme gösteren Türk oyun geliştiriciler, TOGED çatısı altında bir araya geliyor. Dernek, Türkiye’deki oyun geliştirici firmaların teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini arttırarak, uluslararası ölçekteki standartlarını, başarısını ve tanınırlığını yükseltmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

İhracat ve istihdama yaptığı katkıları artırarak sürdüren oyun geliştirme sektörü, eğlencenin yanı sıra eğitim, sağlık, savunma, telekomünikasyon, tanıtım, ulaşım gibi pek çok sektörün gelişimine de katkı sağlıyor.

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