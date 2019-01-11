Gaming İstanbul Fuarı Direktörü Eryürek, 'Dünyada Rusya ve Polonya'dan sonra oyun başında en çok vakit geçiren üçüncü ülkeyiz.' dedi.

İSTANBUL - MUSAB TURAN

Gaming İstanbul (GIST) Fuarı Direktörü Cevher Eryürek, AA muhabirine Türkiye'deki dijital oyun sektörüne ve dijital oyun fuarı Gaming İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin en büyük uluslararası ölçekli dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’un dördüncüsünü bu yıl, 31 Ocak 2019 Perşembe günü Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapacaklarını belirten Eryürek, fuarın, 3 Şubat 2019'a kadar devam edeceğini söyledi.

Fuarla oyuncuların yanı sıra oyun dünyasının profesyonellerini de Geliştirici Konferansları ile Türkiye’ye toplayacaklarını anlatan Eryürek, "Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve bu, oyun pazarını büyük ölçüde şekillendiriyor. Türkiye'de oyun ihracatı 2017’de yüzde 40 büyüyerek 775 milyon dolara ulaştı. Sektör 2018'i muhtemelen 1 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacak. Henüz rakamlar açıklanmasa da bu öngörüyü yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Oyun ihracatında yıllık 2 milyar dolar seviye bekleniyor"

"Türkiye'de 20 milyon mobil, 11 milyon PC/konsol oyuncusu var. Bunların yüzde 61’i, yani 11 milyon kişi de oyuna para harcıyor. Dünyada Rusya ve Polonya’dan sonra, oyun başında en çok vakit geçiren üçüncü ülkeyiz." bilgilerini veren Eryürek, Türkiye’de oyunların kullanıcılar tarafından özümsendiğini söyledi.

Türk oyun geliştiricilerinin yetiştiğini ve bunun yanında Türk oyun firmalarının artık dünyaca tanındığını anlatan Eryürek, şöyle konuştu:

"Bir Türk oyun şirketi olan Peak Games, elindeki oyunların bir kısmını 100 milyon dolara bir dünya devine, Zynga’ya sattı. Bu sayede Zynga gibi bir dev Türkiye’de ofis açmış oldu. Yine Zynga 2018'in Mart ayında 250 milyon dolara Gram Games adlı Türk mobil oyun şirketini de aldı. Son yıllarda Türk oyun şirketleri yüz milyonlarca dolar seviyesinde satışlara konu oldu.

Bu konuda ciddi bir potansiyel var, Ekonomi Bakanlığımızın geçen yılki açıklamasına göre oyun ihracatı 2016’ya göre yüzde 40 büyümeyle 700 milyon dolara ulaştı. 2020 yılına kadar Türkiye’nin oyun ihracatında yıllık 2 milyar dolar seviyeye ulaşması bekleniyor. Bunun için gençlerin doğru yönlendirilmesi çok önemli."

Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi’nin yanı sıra, Bilgi Üniversitesi, İpek Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde oyun geliştirme ile ilgili bölümlerin eğitim verdiğini anlatan Cevher Eryürek, "Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de sırada, diye biliyorum. Türkiye’de bağımsız oyun stüdyoları dahil 600 kadar irili ufaklı şirket oyun geliştiriyor." bilgisini verdi.

"Türkiye’nin bir oyun ve dijital eğlence fuarına ihtiyacı olduğu açıktı"

Cevher Eryürek, oyunların artık herkese hitap ettiğini dile getirerek, bu yüzden Gaming İstanbul’da aileler, küçük yaştaki çocuklar için özel oyun alanları, masaüstü oyunlar için FRP alanı, ve benzer farklı oyun alanları bulunacağını söyledi.

Bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri fuar için çalışmalara altı yıl önce başladıklarını anımsatan Eryürek, "Türkiye’nin gerçek bir oyun ve dijital eğlence fuarına ihtiyacı olduğu açıktı, sadece bu açığı dolduracak bir etkinlik yoktu. İlk iki yılda beklenenin üzerinde bir başarı elde ettik. Gaming İstanbul’a Türk oyunseverlerin yanı sıra, yerli ve yabancı profesyoneller, basın da büyük ilgi gösterdi. Tencent gibi bir dünya devi Türkiye’ye girişini Gaming İstanbul’da yaptı. Sony, PlayStation VR lansmanını fuarda gerçekleştirdi. Dünyanın önemli fuarları olan Gamescom ve Chinajoy arasındaki boşluğu dolduracak bir etkinlik haline geldik." diye konuştu.

"Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi sırada"

Eryürek, oyun geliştiricisi olmak isteyenlerin de Gaming İstanbul'dan faydalanacağını belirterek, "Oyun dünyasını sadece programcılıkla kısıtlamamak lazım. Çok yaratıcı bir alan. Tasarımcılar, müzisyenler işin içine giriyor. Pazarlama ve iyi bir strateji kurduysanız, oyununuzun başarısız olması için hiçbir sebep yok. Ancak bu konuları gençlere anlatabilmemiz lazım. Gaming İstanbul olarak biz bunu misyon edinmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ya da kendini geliştirmek isteyenler için geliştirici konferansları düzenlediklerini anlatan Eryürek, fuar boyunca oyun tasarımcıları, geliştiricileri, yapımcı ve dağıtıcı firmalardan profesyonellerin çeşitli seminerler vereceğini söyledi.

"10 bin TL ödül havuzuna sahip kostüm yarışması yapılacak"

Gaming İstanbul Fuarı Direktörü Eryürek, profesyonel bilet sahiplerinin, iş dünyası için hazırladıkları B2B alanını kullanabileceğini, ayrıca Geliştirici Konferansları’nın yanında GIST Networking Partisi’ne katılma hakkına sahip olacağını kaydetti.

Bu yıl iş dünyasının bir araya gelebilmesi için 2Meet adlı uygulamayı devreye soktuklarını anlatan Eryürek, "Profesyonel bilet sahipleri, toplantı programlarını önceden yapıp dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle buluşma ve iş geliştirme imkanına sahip olacaklar. 2Meet ile web üzerinden toplantı planlamak, randevulaşmak, Gaming İstanbul öncesi ve sırasında kişiler ve şirketlerle bağlantı kurmak mümkün olacak." dedi.

Fuarda son yıllarda hızla büyüyen ve milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen Fortnite’ın yapımcısı Epic Games, popüler oyun konsolu Playstation, Epin-YesilyurtGame, Omen by HP, XDRIVE, 13 Aksesuar gibi şirketler stantlarıyla yer alacağını aktaran Eryürek, şunları söyledi:

"Milyonlarca oyuncunun tutkusu haline gelen dev oyun şirketleri Gaming İstanbul'da stantlarıyla yer alacak. Bunun dışında henüz açıklayamıyoruz ama çeşitli turnuvalar da olacak. Oyunseverlerin oyun ve kurgu karakterlerin kılığına girdikleri Oyuncu Kostümü (cosplay) gösterileri ve 10 bin TL ödül havuzuna sahip cosplay yarışması, geliştirici konferansları, bağımsız geliştirici ödülleri de Gaming İstanbul’un önemli aktiviteleri olacak."

Cevher Eryürek, GL Events’in global etkinlik ve organizasyon tecrübesinden destek aldıklarını ifade ederek, söz konusu şirketin dünya çapında 300 fuar ve 4 binin üzerinde organizasyon düzenlediğini kaydetti.