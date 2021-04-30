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Bilim Teknoloji

NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu

ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının yeni başkanı oldu.

Emre Aytekin   | 30.04.2021
NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu

Ankara

ABD Senatosunda dün gece yapılan oylamada, Nelson'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

Nelson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen aday gösterilmiş, Senato Ticaret Komisyonu 28 Nisan'da adaylığı kabul ederek onay için Senato'ya sevk etmişti.

78 yaşındaki Nelson, NASA'nın 14. yöneticisi oldu.

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