Dolar
38.98
Euro
44.40
Altın
3,336.95
ETH/USDT
2,556.20
BTC/USDT
109,136.00
BIST 100
9,345.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

NASA'nın Mars'taki Curiosity Gezgini'nin Sharp Dağı'nda çektiği görüntü paylaşıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'taki keşif aracı Curiosity (Merak) Gezgini'nin, Gale Krateri'nde bulunan Sharp Dağı'nın eteklerinde çektiği panoramik görüntüyü paylaştı.

Şilan Turp  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
NASA'nın Mars'taki Curiosity Gezgini'nin Sharp Dağı'nda çektiği görüntü paylaşıldı nasa.gov

Ankara

NASA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, bazı bilim insanlarınca eski bir nehrin kurumuş yatağı olduğu düşünülen Sharp Dağı üzerinde ilerleyen Curiosity Gezgini'nin çektiği 30 saniyelik görüntüye yer verildi.

Gale Krateri'nin 5 kilometre üzerinde yükselen dağın eteklerinde çekilen videoda, milyarlarca yıl önce meydana geldiği düşünülen kraterlerin oluşturduğu tepeler görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, "Sessiz, ince rüzgarı, hatta belki de eski bir kıyıya vuran, çoktan gitmiş bir gölün dalgalarını hayal edebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

26.05.2025

Curiosity Gezgini, 2014'ten bu yana, indiği yer olan Sharp Dağı'nın eteklerine tırmanmaya devam ediyor. Bilim insanları, milyarlarca yıl önce, Mars'ın geri kalanı gibi bu dağın da bugünkünden çok daha nemli olduğunu düşünüyor.

Mars kurudukça rüzgar ve arta kalan suyun, dağı aşındırarak Curiosity'nin bugün görebildiği katmanlara ayırdığını değerlendiren bilim insanları, Mars doğasının bu kuruma süreci boyunca Gediz Vallis kanalını yamaç şeklinde oyduğunu belirtiyor.

Curiosity, Kızıl Gezegen'de olası hayata dair yeni bulgular elde etmek amacıyla Mars yüzeyini taramaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bugün bazı yollar Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak
Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İran, Almanya ve Bahreyn'in Ankara büyükelçilerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi
Sivas'ta kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Benzer haberler

NASA'nın Mars'taki Curiosity Gezgini'nin Sharp Dağı'nda çektiği görüntü paylaşıldı

NASA'nın Mars'taki Curiosity Gezgini'nin Sharp Dağı'nda çektiği görüntü paylaşıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet