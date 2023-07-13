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Teknoloji

NASA, Mars'ta organik molekül keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ın yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller buldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
NASA, Mars'ta organik molekül keşfetti

Ankara

Science News internet sitesinin haberine göre, canlı sistemlerde de bulunan karbon ve hidrojenden meydana gelen organik moleküller, Mars'ta daha önce yaşam olabileceğine dair ipucu veriyor.

NASA'nın Perseverance keşif aracının bulduğu organik moleküller Mars'ta yaşamın yapı taşı olarak görülürken, gezegende daha karmaşık bir jeokimyasal döngünün var olabileceği tahmin ediliyor.

Molekülün oluşum sürecine ilişkin farklı hipotezler olmasına karşın, araştırmacılar organik moleküllerin hangi tür olduğunu henüz tespit edemedi.

Karbonun keşfi, Mars’ta yaşam ihtimalini ortaya koysa da biyolojik olmayan süreçlerle de oluşma ihtimali değerlendiriliyor.

Daha önce Mars'taki Gale Kraterinde de organik molekül tespit edilmişti.

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