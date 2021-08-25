Dolar
8.41
Euro
9.87
Altın
1,793.43
ETH/USDT
3,147.20
BTC/USDT
47,641.00
BIST 100
1,458.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlamaları
logo
Teknoloji

NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı.

İdris Sülün   | 25.08.2021
NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı nasa.gov

İstanbul

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, NASA'nın "Curiosity (Meraklı)" isimli uzay aracı tarafından geçen hafta elde edilen görüntüler temmuzda çekildi.

Görüntüler, dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısını ortaya koydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 100 milyonu aştı
Şanlıurfa'da aşısını geciktiren Kovid-19 hastaları aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'u ağır geçiren genç kadından 'aşı' çağrısı: Bana çok büyük bir ders oldu
FDA'nın BioNTech'e verdiği 'tam onay' aşının tartışmasız kullanılabileceğini teyit etti

Benzer haberler

NASA Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı

NASA Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı

ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'ya dava açtı

Türk doktorun renklendirdiği astronomi fotoğrafı 'NASA' seçkisinde yer aldı