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Teknoloji

Microsoft Windows 11'i tanıttı

Microsoft'un kamuoyuna tanıttığı yeni işletim sistemi Windows 11'in 2021 sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tolga Yanık   | 29.06.2021
Microsoft Windows 11'i tanıttı

İstanbul

Şirket açıklamasına göre, salgın sürecinde hayata giren hibrit çalışma ve öğrenme modelini destekleyen Windows 11 ile kullanıcı deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor Performans, güvenlik ve yönetilebilirlik konularında taviz vermeyen daha aerodinamik ve bireysel bir bilgisayar deneyimi vadeden Windows 11, yeni hibrit çalışma modelinde ihtiyaç duyulan modernize edilmiş kullanıcı arayüzüyle performans artışına katkı sağlıyor.

Yeni sürümün güncellenmiş modern başlangıç menüsü sayesinde kullanıcıların tavsiye edilen dokümanları ve uygulamaları bulmaları kolaylaşıyor. Bunun yanında daha büyük ve gelişmiş bir Microsoft Store sunan Windows 11 ile iş ortağı ekosistemi de yeni nesil bir inovasyon ile tanışıyor. Yeniden tasarlanan ve sadeleştirilen program sayesinde insanlara, uygulamalara, bilgiye ve oyunlara erişim hızlanıyor.

Windows 10 kullanan cihazların ücretsiz olarak yükleyebileceği Windows 11'in 2021 sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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