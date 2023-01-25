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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Teknoloji

Microsoft servislerinde erişim sorunu

Microsoft Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft servislerinde küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor.

Tolga Yanık   | 25.01.2023
Microsoft servislerinde erişim sorunu

İstanbul

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceği belirtildi.

Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps and Microsoft Defender for Identity yer alıyor. Microsoft, sorunun başka servislere de etki edebileceğini bildirdi.

Erişim sorunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki kullanıcıları etkiliyor. Microsoft, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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