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Teknoloji

Microsoft, Fransa'da 4 milyar avroluk yatırım planlıyor

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un, Fransa'da, çoğunluğu yapay zeka alanında olmak üzere 4 milyar avroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Microsoft, Fransa'da 4 milyar avroluk yatırım planlıyor

Berlin

Microsoft Başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada, şirketin Fransa'da varlığını genişletmek için planladığı 4 milyar avroluk yatırımın çoğunluğunun yapay zeka alanına yapılacağını ifade ederek, ülkede bir veri merkezi de kurulacağını aktardı.

ABD merkezli Amazon da Fransa'ya 1,2 milyar avro yatırım yapacağını ve ülkede 3 binin üzerinde istihdam oluşturacağını açıkladı. Amazon, 2010'dan beri Fransa'da 20 milyar avrodan fazla yatırım yaptı.

İlaç şirketleri Pfizer ve AstraZeneca da toplamda yaklaşık 1 milyar avro ile Fransa'da yatırım açıklayan en büyük yatırımcılar arasında yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bugün başlayacak "Choose France" (Fransa'yı Seç) iş etkinliği kapsamında uluslararası şirketler tarafından ülkeye 15 milyar avro değerinde yatırım açıklanacağı duyuruldu. Geçen yılki zirvede bu rakam 13 milyar avro olmuştu.

Paris'in bir Avrupa ekonomi merkezi olarak itibarını pekiştirmeyi hedefleyen söz konusu etkinliğe, ABD'nin önde gelen bankaları JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın başkanları da katılıyor.

Fransa, ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmek için dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini her yıl düzenlenen etkinliğe davet ediyor.

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