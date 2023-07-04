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Teknoloji

Meta, Twitter'a rakip olacak sosyal medya platformu Threads'i kullanıma açıyor

Instagram ve Facebook'un sahibi teknoloji şirketi Meta, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i 6 Temmuz'da kullanıma sunacak.

Melike Pala  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Meta, Twitter'a rakip olacak sosyal medya platformu Threads'i kullanıma açıyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, ücretsiz uygulamada görüntülenecek içerik sayısında sınır olmayacağı tahmin ediliyor.

Uygulamanın ara yüzüne ait görsellerde yeni platformun Twitter'a benzerliği dikkati çekerken, Meta, Threads'in "metin tabanlı sohbet uygulaması" olacağını açıkladı.

App Store üzerinden indirilecek Threads, konum bilgisi, satın alınan ürünler ve internet geçmişi gibi pek çok veriye erişebilecek.

Threads, Twitter'a gerçek rakip olabilir

Öte yandan, Threads, Twitter'a rakip olarak çıkan ilk uygulama değil.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu "Truth Social"ın yanı sıra "Mastadon" ve "Bluesky" uygulamaları Twitter'a rakip çıkmıştı.

Başka şirketlerden gördüğü fikirleri sahibi olduğu sosyal medya platformlarına başarılı şekilde uygulamasıyla bilinen Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, sahip olduğu maddi kaynaklar ile Twitter'a gerçek rakip olması bekleniyor.

Instagram ile entegre çalışacak Threads ile yüz milyonlarca hesaba ulaşmayı hedefleyen Zuckerberg, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra verdiği çeşitli kararlar nedeniyle platformu kullanmayı bırakanları da yeni uygulamaya çekebilmeyi umuyor.

Twitter'da içerik görüntüleme sınırı

Musk, 2 Temmuz'da yaptığı paylaşımla platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurmuştu.

Doğrulanmış hesapların günde 8 bin, doğrulanmamış hesapların 800 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 400 gönderi okuyabileceğini ifade etmişti.

Geçen yıl "ücretli doğrulama hizmeti" başlatan Twitter, son olarak popüler yönetim araçlarından Tweetdeck'in 30 gün içinde paralı hale geleceği açıkladı.

Zuckerberg, Musk'ın "kafes dövüşü" teklifini kabul etmişti

Threads'in açılma duyurusunun, Musk'ın, Zuckerberg'e "kafes dövüşü" teklifinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

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