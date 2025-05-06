META Summit 2025 Zirvesi gerçekleştirildi
İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen "META Summit 2025 Zirvesi"nde iş dünyasının önemli isimleri öğrencilerle bir araya gelirken, zirvede marketing, ekonomi, e-ticaret, teknoloji, finans ve yapay zeka konuları ele alındı.
İstanbul
Etkinliğin açılışında konuşan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, yapay zekanın değişimi hızlandırdığını belirterek, iş yapış süreçlerinde yapay zekanın bilinmesinin önemine dikkati çekti.
Üniversite bünyesinde bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Arkan, etkinliğin de bu anlamda önemli olduğunu söyledi.
Arkan, İbni Haldun Üniversitesi olarak bu etkinliklere verdikleri önemden bahsederek, değişime uyum sağlamak ve değişimin hızının sektörlere etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bilişim Vadisi CEO'su Erkam Tüzgen etkinlikteki sunumda, hem Bilişim Vadisi'nin kuruluşu ve çalışmaları hem de teknolojideki gelişmelere ilişkin öğrencilere bilgi verdi.
Tüzgen, Bilişim Vadisi üzerinden Türkiye'nin teknoloji yolculuğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Dün gece Resmi Gazete'de ilan edildi, Atatürk Havalimanı da Terminal İstanbul adıyla Bilişim Vadisi'nin ek alanı olacak. Orayı da dünyanın en büyük kuluçka merkezlerinden, teknoloji merkezlerinden biri haline getireceğiz. Bilişim Vadisi'nde 700'den fazla firma teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Bunların arasında henüz 18 yaşını doldurmamış genç girişimcimiz de var, Togg gibi büyük şirketler de çok uluslu şirketlerin AR-GE merkezleri de var, henüz ismini duymadığımız ama birkaç sene içinde sadece bizim değil bütün dünyanın ismini duyacağı bazı gizli hazinelerimiz de var. Bizim odaklandığımız bazı alanlar var, öne çıkan alanımız mobilite, yani ulaşım teknolojileri. Ulaşım teknolojileri deyince Türkiye'de ilk akla gelen Togg. Togg'dan başka 125'ten fazla şirket Bilişim Vadisi'nde ulaşım teknolojileri geliştirmeye çalışıyor."
"Tarım teknolojileri alanına yeni girdik çünkü Türkiye'nin sadece bir tarım ülkesi değil aynı zamanda tarım teknolojileri ülkesi olmasını hedefliyoruz." diyen Tüzgen, "Yeni girdiğimiz alanlardan bir tanesi kuantum teknolojileri. Türkiye olarak bizim sanayide iki ana stratejik eksenimiz var. Birincisi, startup modeli girişimcilikle, yüksek ekonomik katma değer üretecek işleri, hızlı büyüyebilecek işleri desteklemek. İkincisi ise, karlı olsun, zararlı olsun stratejik alanları desteklemek." yorumunu yaptı.
"Şu anda uluslararası piyasada satılan her 4 insansız savaş uçağının 3'ü Türkiye'de üretiliyor"
Tüzgen, Türkiye'nin dördüncü sanayi devriminde dünyadaki herkesle yarışa herkesle beraber girdiğini ve herkesle beraber yarışta önde olma imkanına sahip bulunduğunu belirterek, "Biz geleneksel uçaklarda 100 yıldır uçak yapan bir şirketle yarışmakta zorlanabiliriz ama insansız hava araçları bütün dünya için yeniydi ve şu anda insansız savaş uçak teknolojisine biz dünyayla aynı anda o yarışa girdiğimiz için dünyanın en iyi insansız savaş uçaklarını yapan ülke haline gelebildik." ifadelerini kullandı.
Şu anda uluslararası piyasada satılan her 4 insansız savaş uçağının 3'ünün Türkiye'de üretildiğini bildiren Tüzgen, başka alanlarda da bu başarıyı sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.
Tüzgen, destekledikleri diğer alanlar hakkında bilgi vererek, "İki tane de girişim sermayesi fonu kurduk. Şimdiye kadar bu iki girişim sermayesi fonuyla ikisiyle toplam 50'den fazla yatırım yaptık. Toplam büyüklükleri de 20 milyon doların üzerinde bu fonlarımızın." dedi.
"Şu anda halihazırda yapay zekanın fragmanını izliyoruz"
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç da "Yarının Dünyası: Yapay Zeka" paneline katıldı. Konuşmasında Turkcell'de yapılan çalışmalar ve teknolojilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Halihazırda yapay zekanın fragmanının izlendiğini dile getiren Koç, "Yapay zeka dediğimiz şey gerçekten internetin bulunması kadar önemli bir durum. O yüzden biz içinde yapay zekayı sadece bir teknoloji olarak düşünmüyoruz, yapay zeka bir çağın ismi, şu an da yapay zeka çağında yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Koç, hızlı büyümesi ve işleri çok kolaylaştırması bağlamında Turkcell'de çok yoğun şekilde yapay zekayı kullandıklarını dile getiren Koç, yapay zekanın anlaşılmasının bu aşamalarda çok önemli olduğunu söyledi.
"En önemli şeylerden bir tanesi, eğer siz teknolojiyi yönetmezseniz, teknoloji sizi yönetir, ondan dolayı bizim o teknolojiyi yöneten olmamız gerekiyor. Bu alanda da hem üretimde hem de en iyi şekilde o teknolojiyi kullanarak teknolojide bir üst sınıfa gidebiliriz." diyen Koç, yapay zeka alanında Turkcell olarak yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Yapay zekanın herkesin bilmesi gereken bir teknoloji olması gerektiğine işaret eden Koç, "Yapay zekayı iş yapış şekillerimizin hepsine kullanıyoruz. İş süreçlerindeki verimliliği bize yapay zeka sağlıyor. Türkiye'de yapay zeka farkındalığını anlatırken şunu unutmamalıyız; bilmek ayrı bir şey ama daha iyi kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Onun için de Turkcell içindeki herkesin mutlaka bir yapay zeka projesine dahil olmasını sağladık. Yapay zekanın fragmanını yaşıyoruz, yapay zeka bir teknoloji değil esasında çağın adı. Yapay zekayı bilenler, kullanmayı bilenler, onu kullanmayı bilmeyenlerin önüne geçecek. 7'den 70'e herkesin bir şekilde yapay zekayı kullanmayı bilmeleri gerekiyor, bunun için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.