Mavi Vatan'da milli sistemler görevde

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda milli deniz ve hava platformlarının yanı sıra yazılım tabanlı sistemler de başarıyla görev yapıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN, savunma ve güvenlik alanlarında stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyelerde komuta-kontrol, haberleşme, bilgi işlem, istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarına yönelik özgün ve milli çözümler sunuyor.

Şirket, havadan erken ihbar ve deniz karakol uçaklarının, su üstü ve su altı deniz platformlarının, stratejik, taktik ve operasyonel seviyede karada konuşlu karargah ve birliklerin görev sistemi yazılımları, savaş yönetim sistemleri ve komuta kontrol ihtiyaçlarını karşılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonu ve iş birliğiyle deniz platformları ile komutanlıklara entegre edilen sistemler, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda başarıyla görev yapıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının karada konuşlu Deniz Gözetleme Radar komutanlıklarına entegre çalışan Uzun Ufuk Sistemi, Türkiye'nin denizdeki hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında tüm kıyıları kapsayacak şekilde konuşlandırılan radar, elektronik destek ve muhabere cihazlarıyla birlikte çevre denizleri tarıyor, burada seyir yapan tüm yabancı ticari gemileri ve savaş gemilerini kimliklendirerek Tanımlanmış Deniz Resmi oluşturuyor. Tanımlanmış Deniz Resmi, havada ve denizde görev yapan uçak ve gemilerle paylaşılıyor.

HAVELSAN, Uzun Ufuk Sistemi'nin 7 gün 24 saat esasına göre savaş şartlarına hazır olacak şekilde faal tutulmasını sağlayarak, sistem dahilindeki tüm radar, elektronik destek ve muhabere cihazları ile bunların arasındaki veri akış algoritmalarını millileştirerek geliştiriyor.

GENESİS ile fırkateynlere yeni yetenekler

HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte geliştirdiği Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) tatbikatta kullanılan bir diğer sistem oldu.

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan toplam 8 G sınıfı (eski Perry) fırkateynin savaş yönetim sistemi modernizasyon ihtiyacı için GENESİS G Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Modernizasyon Programı yürütüldü.

GENESİS kapsamında, sistem geliştirme, entegrasyon, donanım ve yazılım testleri, eğitimler ve sistemin yaşam döngüsü boyunca ulusal imkanlar kullanılarak bakım tutumunun yapılması sağlandı.

Projenin ana yüklenicisi olarak HAVELSAN, G sınıfı fırkateynin savaş yönetim sistemi modernizasyon faaliyetlerini sözleşmede öngörülen zamanda başarıyla tamamladı, ek sözleşmeler kapsamında GENESİS Veri Linkleri Sistemi (GVLS) ve 3 Boyutlu Arama Radarı gibi entegrasyon faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Milli GENESİS Savaş Yönetim Sistemi'nin (SYS) uygulanmasıyla fırkateynler, gelişmiş otomatik tespit ve izleme sistemi ve otomatik reaksiyon yazılımı sayesinde güdümlü mermilere karşı azaltılmış reaksiyon zamanı, savaş sisteminde yüksek otomasyon, merkezi komuta ve kontrol, geliştirilmiş durumsal farkındalık ve karar destek, hava, denizaltı, su üstü savunma ve elektronik harp desteği, deniz top atış desteği, artırılmış dayanıklılık ve yüksek hazırlık seviyesi ile gemide eğitim yetenekleri kazandı.

GENESİS ile Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Gabya sınıfı fırkateynlerin, MİLGEM korvetlerinin, LST sınıfı çıkarma gemilerinin savaş yönetim sistemleri entegrasyonu HAVELSAN tarafından yapıldı.

GENESİS tabanlı SYS sahibi 8 Gabya sınıfı fırkateynin ve 2 MİLGEM sınıfı korvetin savaş yönetim sistemlerinin bakım ve onarım sorumluluğu HAVELSAN'da bulunuyor.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda GENESİS kullanılarak hava savunma harbi, su üstü harbi, denizaltı harbi, kara bombardımanı, hava unsurlarının kontrolü ve yönlendirmesi, çıkartma planlaması ve icrası görevleri gerçekleştiriliyor.