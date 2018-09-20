Mars keşif aracı Curiosity operasyonlarına ara verdi

Gezginci robot, teknik aksaklık nedeniyle bilim ve mühendislik verilerini Dünya'ya yollayamıyor.

ANKARA

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars keşif aracı Curiosity teknik aksaklık nedeniyle operasyonlarına ara verdi.

Space.com internet sitesinde yayımlanan habere göre, NASA proje sorumlusu Ashwin Vasavada, yaşanan teknik aksaklık nedeniyle gezginci robotun hafızasındaki bilim ve mühendislik verilerini Dünya'ya göndermediğini, bu sebeple operasyonlara ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Robotun, konumu ve teknik durumuna dair verileri ise iletebildiği belirtildi.

NASA uzmanları aksaklığı giderene dek Curiosity'nin bilim enstrümanları kapatılacak.

Curiosity Ağustos 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı. Örneğin Gale Krateri içinde milyarlarca yıl önce göl ve akarsu sistemleri bulunduğu ortaya çıkmıştı.



