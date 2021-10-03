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Teknoloji

Lazer güdümlü mini füze METE geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze METE'nin, hedefleri 12'den vuracağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 03.10.2021
Lazer güdümlü mini füze METE geliyor

Ankara

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, lazer güdümlü mini füze METE'ye ilişkin bilgi verdi.

Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak."


Demir'in paylaştığı videoda da METE füzesinin fırlatılış görüntüleri eşliğinde özellikleri aktarıldı.

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