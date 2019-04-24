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Bilim Teknoloji

Kızıl gezegende ilk deprem kaydedildi

NASA'nın Mars'taki sismik inceleme aracı InSight, kızıl gezegende küçük bir yer sarsıntısını kaydetti. Bilim adamları, bunun gezegende kayıt altına alınan ilk deprem olduğuna inanıldığını açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.04.2019
Kızıl gezegende ilk deprem kaydedildi nasa.gov

Cape Canaveral

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, kızıl gezegende küçük bir yer sarsıntısını kaydetti.

Bilim adamları, InSight'ın, 6 Nisan'da Mars'ta hafif şiddette bir yer sarsıntısını tespit ettiğini, bunun gezegende kayıt altına alınan ilk deprem olduğuna inanıldığını açıkladı.

Paris Yerküre Fizik Enstitüsünden Philippe Lognonne, "nihayet Mars'ın sismik açıdan hala aktif olduğuna dair kanıt elde etmenin heyecanını yaşadıklarını" belirterek, "Aylardır böyle bir sinyali bekliyorduk." dedi.

Uzmanların hem 6 Nisan'da kayıt altına alınan veriyi hem de mart ortasından bu yana tespit edilen daha zayıf üç sismik sinyali incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Bilim adamları, Mars'taki depremleri inceleyerek kızıl gezegenin oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor.


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