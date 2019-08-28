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Bilim Teknoloji

Kayseri'de tek parça halinde mamut fosili bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık tek parça halinde "Choerolophodon" cinsine ait mamut fosili bulunduğu bildirildi.

Esma Küçükşahin   | 28.08.2019
Kayseri'de tek parça halinde mamut fosili bulundu

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yamula Barajı kıyısı Taşhan mevkisinde daha önce de fosil bulunan alanda kazı çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kazılarda, tek parça halinde bozulmamış "Choerolophodon" cinsine ait mamut fosiline ulaşıldığı belirtilen açıklamada, fosille ilgili detayların yarın basın toplantısında aktarılacağı ifade edildi.

Taşhan'da 2 yıl önce bir çobanın bulduğu fosil kalıntısı üzerine kazı çalışması başlatılmış, 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline ulaşılmıştı.

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