Dolar
33.92
Euro
37.77
Altın
2,502.65
ETH/USDT
2,597.40
BTC/USDT
59,604.00
BIST 100
9,937.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Kambur balinaların avlanırken "alet yapıp kullandığı" tespit edildi

Araştırmacılar, kambur balinaların, suyu "karmaşık baloncuk ağı"na dönüştürüp bir "alet" gibi kullanarak avlandıklarını keşfetti.

Aynur Şeyma Asan  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Kambur balinaların avlanırken "alet yapıp kullandığı" tespit edildi

Ankara

Hawaii Deniz Biyolojisi Enstitüsündeki Deniz Memelileri Araştırma Programından ve Alaska Balina Vakfından araştırmacılar, Alaska'da dronlar ve yerleştirdikleri takip cihazlarıyla kambur balinaların davranışlarını inceledi.

Araştırmacılar, kambur balinaların kril adlı deniz canlılarını avlamak için "karmaşık baloncuklar" oluşturduklarını gözlemlediklerini ve balinaların bu baloncuklarla oluşturdukları ağın boyutunu, derinliğini ve aralarındaki mesafeyi aktif olarak kontrol ettiğini belirledi.

Bu davranışın kambur balinalara özgü olduğunu ifade eden uzmanlar, bu teknikle balinaların "fazla enerji sarf etmeden tek seferde 7 kat daha çok av yakalayabileceği" tahmininde bulundu.

Araştırmacılar, bu davranışla, kambur balinaların "avlanmak için kendi aletini yapan ve kullanan nadir hayvanlar" grubuna dahil olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere masasına oturmak için egemenliğimizin kabul edilmesini talep ediyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek
Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Benzer haberler

Kambur balinaların avlanırken "alet yapıp kullandığı" tespit edildi

Kambur balinaların avlanırken "alet yapıp kullandığı" tespit edildi

Araştırma: 2 yaş altı çocuklarda otizm tespiti için yapay zekadan faydalanılabilir

Araştırma: Solunum yolu hastalıklarını ağır geçirenlerde "OLAH" enzimi seviyesi daha yüksek olabilir

Araştırmacılar, atların düşünüldüğünden daha zeki olduğunu tespit etti

Araştırmacılar, atların düşünüldüğünden daha zeki olduğunu tespit etti
Fındık yaprağının akciğer ve meme kanseri hücrelerini öldürücü etkisi araştırıldı

Fındık yaprağının akciğer ve meme kanseri hücrelerini öldürücü etkisi araştırıldı
Büyük Set Resifi'nde okyanus sıcaklığı son 10 yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Büyük Set Resifi'nde okyanus sıcaklığı son 10 yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet