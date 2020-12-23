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Bilim Teknoloji

Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti

Güneş Sistemi'nin iki gaz devi gezegeni Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık gecesi Dünya'dan bakışla aynı hat üzerinde buluştu.

Emre Aytekin   | 23.12.2020
Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti Fotoğraf: Peter Zay/AA

Ankara

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Gökbilimcilerin "büyük kesişim" adını verdiği buluşmada, Jüpiter ve Satürn 1623'ten bu yana ilk kez birbirine bu kadar yakın bir açıyla gözlemlendi.

Görüş çizgileri arasında derecenin onda biri kadar bir açıklık kalan gezegenler güneşin batmasıyla gökyüzünde tek bir yıldız gibi parladı.

Büyük kesişim dünyanın pek çok yerinde çıplak gözle izlenebildi.

Jüpiter ve Satürn, Güneş çevresindeki hareketleri içinde her 20 yılda bir aynı anda Dünya'dan görünür oluyor. Gezegenlerin bu buluşmalarda üst üste pozlanmışçasına yakınlaşmalarına ise ancak 400 yılda bir tanık olunuyor.

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