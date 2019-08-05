Euro
6.21
Dolar
5.55
BIST 100
98,673.28
Altın
1,457.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi konuşuyor
logo
Bilim Teknoloji

Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı

Aracın yazılımını geliştiren firma, uçan otomobil ile bir dakikalık uçuş denemesi gerçekleştirdi.

Ayşe Doğru   | 05.08.2019
Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı

Ankara-Tokyo

Japonya'da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı.

Kyodo'nun haberine göre, devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC AŞ, yazılımını geliştirmekte olduğu elektrikli uçan otomobilin prototipiyle bir dakikalık insansız deneme uçuşu yaptı.

Chiba eyaletindeki Abiko tesisinde yapılan deneme uçuşunda, 148 kilogram ağırlığındaki araç, bir dakikalığına yerden 3 metre yükseldi.

Uçuş ve konum belirleme için NEC'in geliştirdiği yazılımı kullanan prototipte 4 pervane bulunuyor.

NEC yetkilileri, şirket olarak aracı üretmeyi düşünmediklerini ancak yazılımlarının geliştirilen uçan otomobilde kullanılmasını umduklarını aktardı.

Japonya'da Cartivator adlı mühendislik şirketi, aralarında Panasonic ve Toyota Motor'un da bulunduğu 80 kadar firmanın da desteğiyle uçan otomobil geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2026'da kitlesel üretime geçmeyi planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir

Benzer haberler

Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı

Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı

Güney Kore, yüksek teknoloji ürünlerinde Japonya'ya bağımlılığını azaltacak

Hiroşima ve Nagazaki'nin üzerinden 74 yıl geçti

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı

Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı

Japonya'da sıcak havalar nedeniyle 11 kişi öldü

Japonya'da sıcak havalar nedeniyle 11 kişi öldü