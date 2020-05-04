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İTÜ'nün uzay sahası aracı ABD'den derece getirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Rover Takımı, tasarladığı insansız kara aracı ile Mars Society tarafından ABD'de düzenlenen University Rover Challenge yarışmasında 36 takım arasında 3. oldu.

Hikmet Faruk Başer   | 04.05.2020
İTÜ'nün uzay sahası aracı ABD'den derece getirdi

İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yapılan açıklamaya göre, gezegen keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İTÜ Rover Takımı, yeni tasarladıkları 4. nesil roverlarıyla Türkiyeyi University Rover Challenge'da temsil ederek derece kazandı.

Çok sayıda ülkeden toplam 93 takımın başvurduğu ve elemeler sonucu içlerinden 36 takımın finale kaldığı yarışmada İTÜ Rover Takımı, AXA Sigorta sponsorluğunda tasarladıkları insansız kara aracıyla jürilerden 92,78 puan aldı. Takım bu sonuçla Czestochowa University of Technology (Polonya), BRAC University ve Missouri University of Science and Technology (ABD) ile üçüncülüğü paylaştı.

İTÜ Rover Takımı, 2017 senesinde yarışmanın final etabına aldığı kabul ile Türkiye'den katılmaya hak kazanan ilk takım oldu. Devam eden senelerde bu başarısını sürdüren İTÜ Rover Takımı bu yılki yarışmada 3. olarak derece elde eden ilk Türk takımı unvanına da sahip oldu.


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