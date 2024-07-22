Dolar
33.03
Euro
35.97
Altın
2,403.26
ETH/USDT
3,484.10
BTC/USDT
67,265.00
BIST 100
11,216.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

İTÜ Hyperbee Takımı, uluslararası "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödülle döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Hyperbee Takımı'nın İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda üç kategoride ödül aldığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
İTÜ Hyperbee Takımı, uluslararası "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödülle döndü

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizden güzel bir haberle haftaya başlayalım." ifadesini kullandı.

İsviçre'de düzenlenen, Türkiye'nin 4 takımla katıldığı uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda İTÜ Hyperbee Takımı'nın muhteşem bir başarıya imza attığına işaret eden Kacır, "2022 yılından bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST Hyperloop yarışmalarında yetişen takımlarımız artık yurt dışında bayrağımızı dalgalandırıyor. İTÜ Hyperbee, üç kategoride aldığı ödülle gururumuz oldu. Genç kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Milli Teknoloji Hamlesi her alanda, her yerde." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın Kisecik Mahallesi'nde afetzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gaziantep'te iki işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İTÜ Hyperbee Takımı, uluslararası "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödülle döndü

İTÜ Hyperbee Takımı, uluslararası "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödülle döndü

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına Türkiye'den dahil olacak projeler belli oldu

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği 9-11 Ağustos'ta Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır: İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır: İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık
Bakan Kacır: 102 teknoparkımız, 1600'ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezimiz, 272 bin AR-GE çalışanımız var

Bakan Kacır: 102 teknoparkımız, 1600'ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezimiz, 272 bin AR-GE çalışanımız var
"Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödülleri" sahiplerini buldu

"Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödülleri" sahiplerini buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet