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Teknoloji

İstikbali göklerde arayan pilot adayları Gaziantep'te yetişiyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan "Uçuş Eğitim Akademisi"nde ülkenin ihtiyaç duyduğu pilotlar yetiştiriliyor.

Okan Coşkun, Yusuf Orak  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İstikbali göklerde arayan pilot adayları Gaziantep'te yetişiyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Gaziantep Havalimanı sahasında 2017'de kurulan ve 400 metrekarelik hangarda öğrenim gören pilot adaylarına, 2 tek, bir de çift motorlu uçakla eğitim veriliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenen şartları yerine getiren ve yetkilendirilen sağlık kuruluşundan "pilot olur" raporu alan öğrencilere öncelikle 100 saatlik teorik ders veriliyor. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere 45 saatlik uçuş eğitimi veriliyor. Son uçuşunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kontrol pilotu eşliğinde yapan öğrencilerden başarılı olanlar pilot lisansı almaya hak kazanıyor.

Hususi Pilot Eğitimi, Uçuş Öğretmenliği Eğitimi ve Gece Uçuş Yetkisi Eğitimi'nin verildiği akademide, bugüne kadar 80 öğrenci eğitim aldı.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, AA muhabirine, merkezin 2017'de hizmete açıldığını ve ülkeye pilot yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Yumrutaş, okulda 3 uçak bulunduğuna işaret ederek, "Donanımlı pilotlarımız ve teknisyenlerimiz mevcut. Uçaklarımızın bakımlarını kendi personelimiz yapıyor. Şu ana kadar 80 öğrencimiz pilotluk eğitimi aldı. Bu öğrenciler mezun olduktan sonra ilgili sektörde çalışıyorlar. Okulumuz bölgesinde tek ve ilk uçuş okuludur. Bu bölgenin insanı okulumuza gelip eğitim alıyor. Havacılık sektöründe havuza sürekli olarak pilot yetiştiriyoruz ve önemsiyoruz. Desteğimizi sürdüreceğiz."

Öğretmen Pilot Gökhan Algan, eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Gaziantep Üniversitesi olarak öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer aldıklarını aktaran Algan, şöyle konuştu:

"Mezun olan öğrencilerimiz daha sonra uçuş eğitimlerine devam ediyor. En son ise hava yolları firmalarında mülakatlara girerek sağ koltukta oturup uçuşlarına başlıyorlar. Öğrenci yetiştirmek çok gurur verici. Örneğin bir arabaya biniyorsunuz ve vites nedir debriyaj nedir bilmiyorsunuz. Bu öğrencilere 300-400 kişiyi taşıyacak bir uçağı emanet ediyorsunuz. Çok gurur verici ve zor bir eğitim. Sonunda mutlu oluyoruz."

"Rüyalarımda dahi uçuyorum"

Öğrenci pilot Ahmet Bayram, hususi pilot eğitimini tamamladığını ifade etti.

Kendisini daha da geliştirmek istediğini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Pilot olmak çocukluktan beri isteğimdi. Küçük yaşlarda kokpite girme şansı buldum ve pilotluk hayalim oldu. Şu an hayalime doğru gitmekteyim. Hususi Pilot Lisansı'nı aldım. Bunun devam eden süreçleri var. Hedefim yolcu uçaklarını uçurmak ve bu sektörde daha iyi yerlere varmak. Yolcu uçaklarında ilk başlarda uçmaya korkuyordum. Daha sonra buraya gelip uçağa girince ve kontrolü alınca daha emniyetli olduğunu anladım. Buradan mezun olan kişi yolcu uçağı, ambulans uçak ve diğer uçakları kullanabilir."

Öğrenci Uğur Mustafa Dere de uçakla havada bulunmayı sevdiğini söyledi.

Mesleği öğrendikten sonra yolcu uçağıyla mesleğine devam etmek istediğini bildirerek Dere, "Uzun yıllardır havacılık aşığıyım. Zamanla bu mesleğe adım atmak istedim. Şimdiye kadar buradan memnunum. Herkes gibi bende sorumluluğun farkındayım. Bazı fedakarlıklar yapılmasını biliyorum. Sevdiğim işi yapacağım için memnunum. Uçtukça heyecanlanıyorum. Rüyalarımda dahi uçuyorum." ifadesini kullandı.

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