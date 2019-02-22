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İsrail Ay'a insansız uzay aracı gönderdi

İsrail'in kendi üretimi "Beresheet" ismi verilen insansız uzay aracı, bu sabah ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a fırlatıldı.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Ali Semerci  | 22.02.2019
İsrail Ay'a insansız uzay aracı gönderdi

Kudüs

İsrail'in kendi üretimi "Beresheet" ismi verilen insansız uzay aracı, bu sabah ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a fırlatıldı.

İsrail Yayın Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracından sinyal alındığı ve aracın sistemlerinin normal çalıştığı belirtildi.

Uzay aracının Ay'a 11 Nisan'da ulaşması bekleniyor.

İsrail'e ait ulusal semboller taşıyor

Çamaşır makinesi büyüklüğündeki uzay aracının ağırlığı 585 kilogram geliyor. Araç içinde yüzlerce dijital dosyanın yüklendiği madeni para büyüklüğünde bir kapsül bulunuyor. Bu dosyalarda İsrail'e ait ulusal semboller ve bazı kültürel materyaller yer alıyor.

Uzay aracı "Beresheet" yüzeye ulaştığında İsrail; ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olacak.

Bağışçılar tarafından finanse edilen uzay aracının maliyeti 100 milyon doları buldu.

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