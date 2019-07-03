Euro
6.35
Dolar
5.63
BIST 100
99,363.32
Altın
1,416.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor

Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 03.07.2019
Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor

Ankara

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.

Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi

Benzer haberler

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor

Almanya'dan Facebook'a 2 milyon avro ceza

Finansal sistem, Libra ile yeni bir dönemece giriyor

'Facebook 'libra' ile bankalara meydan okuyor'

'Facebook 'libra' ile bankalara meydan okuyor'