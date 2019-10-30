Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
99,252.96
Altın
1,491.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Sağlık Bakanı Koca, HIMSS'19 EURASIA açılış törenine katılıyor
logo
Bilim Teknoloji

Hygiea Asteroidi 'cüce gezegenliğe' terfi edebilir

Gökbilimciler, Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroid kuşağında yer alan Hygiea Asteroidi'ne "cüce gezegen" statüsü verilmesini önerdi.

Emre Aytekin   | 30.10.2019
Hygiea Asteroidi 'cüce gezegenliğe' terfi edebilir

Ankara

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Fransa'nın Marsilya kentindeki Laboratoire d'Astrophysique'den gökbilimciler, "Nature Astronomy" dergisinde yayımladıkları çalışmada, Hygiea Asteroidi'ne "cüce gezegen" statüsü verilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Şili'deki Çok Büyük Teleskobu'nda (ÇBT) bulunan "Spektro-Polimetrik Yüksek Kontrastlı Öte Gezegen Araştırma" (SPHERE) enstrümanının kaydettiği görüntüleri inceleyen bilim insanları, küre şeklideki asteroidin kendi kütle çekimini yaratacak ağırlığa sahip olduğu, bu yüzden "cüce gezegen" olarak sınıflandırılması gerektiğini ileri sürdü.

Araştırmacılar, Hygiea'nın, başka bir gezegenin veya uydunun değil Güneş'in yörüngesinde döndüğüne, ayrıca onun etrafında dönen gök cisimlerinin de olduğuna, dolayısıyla gezegen olmanın belirleyicisi olan "kendi yörüngesini temizlememe" niteliğini gösterdiğine dikkati çekti.

En küçük cüce gezegen olabilir

Çapı 430 kilometre ölçülen Hygiea, Güneş Sistemi'nin en büyük cüce gezegeni Plüton'un 5'te 1'i, en küçük cüce gezeni Ceres'in ise yaklaşık yarısı kadar büyüklüğe sahip.

Hygiea'nın "cüce gezegen" olarak kabul edilebilmesi için bulguların Uluslararası Astronomi Birliği tarafından incelenmesi ve önerinin oylamaya sunulması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor

Benzer haberler

Hygiea Asteroidi 'cüce gezegenliğe' terfi edebilir

Hygiea Asteroidi 'cüce gezegenliğe' terfi edebilir