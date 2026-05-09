Türk savunma sanayisinde kritik güvenlik çözümleri geliştiren HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR), SAHA 2026 kapsamında SSB ile imzalanan OLAY Projesi ile yeni nesil tehditlere karşı yerli ve milli bir çözüm geliştirmeye hazırlanıyor.

HTR'den dron tehditlerine karşı sensör füzyonlu yerli sistem Türk savunma sanayisinde kritik güvenlik çözümleri geliştiren HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR), SAHA 2026 kapsamında SSB ile imzalanan OLAY Projesi ile yeni nesil tehditlere karşı yerli ve milli bir çözüm geliştirmeye hazırlanıyor.

Özellikle dron ve düşük görünürlüklü hava tehditlerinin tespitine odaklanan OLAY Projesi, sahadaki değişimleri düşük gecikmeyle analiz ederek hızlı ve güvenilir görsel doğrulama sağlamayı hedefliyor. Proje, mevcut algılama ve karar destek sistemleriyle entegre çalışarak daha etkin ve güçlü bir altyapı sunmayı amaçlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden HAVELSAN'ın yüzde 100 iştiraki olan HTR, 36 yıllık teknoloji birikimiyle hem güvenlik kuvvetlerine yönelik çözümler geliştiriyor hem de savunma sanayisinin üretim altyapısında önemli rol üstleniyor.

Ankara'daki üretim tesislerinde kart dizgi, kablaj ve elektromekanik montaj faaliyetleri yürüten şirket, son yıllarda doğrudan ana yüklenici olarak yer aldığı projelerle de öne çıkıyor.

HTR Genel Müdürü Mustafa Özçelik, AA muhabirine, savunma sanayisinin hem ihracat hem de yurt içindeki kullanıcıya sunulan çözümler bakımından hızla büyüyen bir ekosisteme dönüştüğünü belirtti.

Özçelik, "Hem ihracat anlamında hem iç müşterilerimize sunduğumuz çözümler anlamında her geçen gün büyüyen bir ekosistemin parçası olmak ve buna hizmet etmek bizim için gurur verici." ifadesini kullandı.

OLAY Projesi, olay tabanlı görüntüleme teknolojisini üst seviyeye taşıyacak

Şirketin SAHA 2026 kapsamında en dikkat çeken adımlarından biri ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan Olay Tabanlı Görüntüleme Özellikli Okuma Devresi ve Görüntüleme Birimi (OLAY) Projesi oldu. HTR, projeyle birlikte olay tabanlı görüntüleme teknolojisini farklı sensörlerle birleştirerek hareketli tehdit unsurlarının daha uzak mesafelerden tespit edilmesini hedefliyor.

Mustafa Özçelik, özellikle son dönemde savaş sahasında dron tehditlerinin belirgin şekilde arttığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Dronlar çok ciddi anlamda tehdit olmaya başladı. Sadece dronlar değil, klasik görüntüleme unsurlarıyla görüntülenemeyen çeşitli füzeler ve dronlar, kritik tesisler başta olmak üzere ülkemizin güvenlik unsurları için tehdit oluşturmaya başladı. HAVELSAN Teknoloji Radar olarak biz 2019 yılında AR-GE merkezi statüsüne de kavuştuk ve o günden bu yana da AR-GE faaliyetlerine yoğun bir şekilde önem veriyoruz. Bir taraftan sahadayız. Sahadaki ihtiyaçlara yönelik doğru analizler yapıp buna ilişkin de teknoloji geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.”

Özçelik, projede olay kamerası teknolojisinin yanı sıra çoklu sensör mimarisi ve yapay zeka algoritmalarının kullanılacağını aktararak, "OLAY Projesi ile sensör füzyonu mantığıyla çalışıyor ve arkada yapay zeka algoritmalarını da kullanarak daha etkili bir mesafeden dronlar başta olmak üzere tehdit unsurlarını tespit etmeyi hedefliyoruz​​​​​​​." dedi.

Geliştirilecek sistemin yalnızca askeri alanlarda değil, saldırı riski taşıyan kritik tesislerin korunmasında da kullanılabileceğini vurgulayan Özçelik, önceliğin Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları olduğunu belirterek, sistemin yüksek ihracat potansiyeline de sahip olduğuna dikkati çekti.

HTR'nin klasik uzun geliştirme döngüleri yerine hızlı prototipleme yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Özçelik, OLAY Projesi'nde ilk kabiliyetlerin kısa sürede ortaya konacağını kaydederek, "Teknoloji ve dünyada gelişmeler çok hızlandı. AR-GE çalışmalarımıza da bu hıza adapte olacak şekilde yön veriyoruz. Bu minvalde de aslında çok uzun tasarımlar ve onların sonrasında doğrulamalar, klasik yöntemler yerine hızlı prototiplemeyle karşımıza çıkıyor. O yüzden burada sözleşmesini imzaladık ama çok hızlı şekilde, süratle diğer tüm kabiliyetlerimizi olay kamerası özelinde göstermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.