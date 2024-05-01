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Teknoloji

HAVELSAN'a yeni uçak simülatörü görevi

Uluslararası Simülatör Eğitim Merkezi (IFTC), HAVELSAN Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörü (FFS) ile eğitim altyapısını genişletecek.

Göksel Yıldırım  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
HAVELSAN'a yeni uçak simülatörü görevi

Ankara

HAVELSAN ile IFTC arasında Airbus A320 NEO/CEO Tam Uçuş Simülatörü sözleşmesi imzalandı ve bu işbirliği Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando eyaletinde gerçekleştirilen Dünya Havacılık Eğitim Zirvesi dolayısıyla duyuruldu.

Sözleşme kapsamında HAVELSAN, IFTC için Airbus A320 NEO/CEO simülatörünü 3 farklı motor tipi ile sağlayacak.

Gözen Holding bünyesinde Türkiye'nin ilk bağımsız simülatör eğitim merkezi olan IFTC, İstanbul ve Antalya'da bulunan 2 farklı eğitim merkeziyle müşterilerine eğitim sunuyor.

Her iki merkez de Airbus A320 ve Boeing B737NG uçak tiplerini kapsayan 5 tam uçuş simülatörü ile faaliyet gösteriyor. Geniş bir hava yolu ve onaylı eğitim kuruluşu yelpazesine destek veren IFTC, pilot eğitim gereksinimlerini hassasiyet ve mükemmellikle karşılıyor.

IFTC, hem yurt içinde hem de yurt dışında talebe yanıt olarak uçuş simülatörü kapasitesini ve eğitim hizmetlerini genişletmek ve eğitim merkezlerinde altyapıyı büyütmek için yatırım yapıyor.

HAVELSAN, Türkiye'nin önde gelen küresel pilot eğitim merkezi olarak konumunu güçlendirmeye yönelik IFTC'nin pilot eğitim altyapısını genişletme çabalarını destekliyor. Bu doğrultuda, Türkiye'nin statüsünü iyileştirme hedefine yönelik olarak en yüksek kalitede ve verimli eğitim kapasitesini sağlamak için ek eğitim ekipmanı sağlıyor.

HAVELSAN Airbus A320 NEO/CEO simülatörünün kurulumu, 2024 yaz sezonunun başında gerçekleşecek. IFTC, bu sözleşme kapsamında ilk kez Türkiye'de üretilen tam uçuş simülatörünü kullanmış olacak. Bu da Türkiye, IFTC ve HAVELSAN için önemli bir kilometre taşı olacak.

Türkiye'nin küresel oyuncularının güçleri birleşiyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, A320 Tam Uçuş Simülatörü'nün temin edilmesinin IFTC'nin eğitim faaliyetlerini geliştirmeye destek olacağını söyledi.

Nacar, "Bu işbirliği, havacılık endüstrisine en son teknoloji ile eğitim çözümlerini sunma taahhüdümüzde önemli bir kilometre taşıdır. Birlikte, pilotların eğitim deneyimini yükseltmeyi ve dünya çapında havacılık mükemmelliğinin ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

IFTC Genel Müdürü Cengiz Arbaç da "Türkiye'nin önde gelen üreticisi HAVELSAN'dan tam uçuş simülatörü temin ederek havacılık eğitiminde mükemmeliyete olan taahhüdümüzde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi gururla duyuruyoruz. Bu stratejik karar, yalnızca yurt içi ve yurt dışı müşterilerimiz için standartları yükseltmeye olan bağlılığımızı yansıtmakla kalmamakta, aynı zamanda HAVELSAN'ın küresel havacılık endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacağına olan güvenimizi de ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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