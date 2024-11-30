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Teknoloji

GZT TV yayın hayatına başladı

Dijital medya platformu GZT'nin yeni kurulan televizyon kanalı GZT TV, "Dijitalde doğduk, ekranda büyüyoruz." sloganıyla yayın hayatına başladı.

Başak Akbulut Yazar  | 30.11.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
GZT TV yayın hayatına başladı

İstanbul

Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de düzenlenen tanıtım programında konuşan GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, genç bir kadrodan oluştuklarını, platformlarında açıklayıcı gazetecilik yaptıklarını ve olayları ele alış şekillerinin farklı olduğunu söyledi.

Gezer, 10 yıllık süreçte tüm mecralarda milyonlarca takipçileri olduğunu, daha kaliteli içerikler üretmeye gayret ettiklerini vurgulayarak "Bunu artık yeni bir sürece taşıyacağız. Dijitalden geleneksele dönüş dünyada hiç yapılmayan bir şey. Bunu sizlerin de katkılarıyla doğru bir şekilde yaparak iyi bir yere getirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

GZT TV Yayın Koordinatörü Betül Solmaz da televizyonda sunulan içeriklerin genelde aynı olduğunu, bu fikirle yeni nesil televizyonculuk için yola çıktıklarını anlattı.

Solmaz, kanalda GZT'nin dijital içeriklerinin yanı sıra yemek ve spor programları, bilgi yarışmaları, belgeseller, haberler ve birçok farklı konuda yayın yapılacağını ifade etti.

Televizyon içeriklerini eleştirdiği bir Youtube kanalı bulunan Murat Soner de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tüm GZT ekibi ilk yayının geri sayımı için sahneye davet edilirken burada kanalın kurulumu ve içeriğiyle ilgili gelen sorulara yanıt verildi.

İsrail'e destek verdikleri için boykot edilen firmaların reklamlarına karşı hassas olunacağının açıklanmasının ardından 10'dan geriye sayılarak kanalın yayın hayatına başladığı duyuruldu.

Öte yandan, GZT TV'nin 1 Aralık itibarıyla Türksat 4A'da 11837 kanal frekansı, Digitürk 70, D-Smart 54, Kablo TV 40, Turkcell TV+ 152 ve Türk Telekom Tivibu 63. kanalda konumlandığı bildirildi.

Tanıtım programına Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, medya temsilcileri, sosyal medya fenomenleri ve gazeteciler katıldı.

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GZT TV yayın hayatına başladı

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