Dolar
39.07
Euro
44.19
Altın
3,307.96
ETH/USDT
2,670.70
BTC/USDT
108,957.00
BIST 100
9,175.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlara ilişkin TFF’nin Riva’daki tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Teknoloji

Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile ortaklık yapacaklarını ve Grok’un Telegram’da kullanıma sunulacağını duyurdu.

Emre Gürkan Abay  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Moskova

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, xAI ile 1 yıllık ortaklık konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu ortaklık kapsamında Grok’un Telegram’daki 1 milyardan fazla kullanıcı için hizmete sunulacağına işaret eden Durov, “Telegram, xAI’den 300 milyon dolar nakit ve öz kaynak, ayrıca Telegram aracılığıyla satılan xAI aboneliklerinden elde edilen gelirin yüzde 50'sini alacak. Birlikte kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı mart sonu itibarıyla 1 milyar kişiyi geçmişti.

Musk’ın kurduğu xAI şirketinin üretken yapay zeka sohbet robotu Grok, özellikle sosyal medya platformu X’te kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti

Benzer haberler

Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Grok, xAI ortaklığıyla Telegram’da kullanıma sunulacak

Rusya'dan Telegram'a 2,8 milyon ruble ceza

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet