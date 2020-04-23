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Google 23 Nisan için özel logo hazırladı

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.

Andaç Hongur   | 23.04.2020
Google 23 Nisan için özel logo hazırladı

İstanbul

Google ana sayfasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan doodle yer alıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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