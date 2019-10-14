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Bilim Teknoloji

Google 200 bin Afrikalı öğrenciye dijital eğitim verecek

Google, "Afrika İçin Dijital Beceriler" programı kapsamında Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 200 bin öğrenciye kodlama ve bilgisayar eğitimi verecek.

Gökhan Kavak   | 14.10.2019
Google 200 bin Afrikalı öğrenciye dijital eğitim verecek

Abuja

Google, "Afrika İçin Dijital Beceriler" programı kapsamında Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 200 bin öğrenciye kodlama ve bilgisayar eğitimi verecek.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Google Sahraaltı Afrika Başkanı Mojolaoluwa Aderemi-Makinde, "Google programı kapsamında, ilk aşamada, eğitimciler ve bilgisayar bilimciler ile 9-16 yaş grubundaki 200 bin öğrenciye dijital alanda eğitim verilecek." dedi.

Katılımcıların Nijerya, Kenya ve Güney Afrikalı gençlerden oluşacağını belirten Aderemi-Makinde, "Bu eğitimler ile çocukların bilgisayarlarla interaktif şekilde etkileşimini ve bu alanda güvenlerini arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç ülkede gerçekleştirilecek programlar kapsamında gençlere eğitim verilirken, öğretmen ve ailelere de dijital güvenlik alanında sunumlar yapılacak.

Google tarafından yürütülen eğitim programları kapsamında 2022 yılına kadar 10 milyon Afrikalı'nın eğitilmesi hedefleniyor.

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