Euro
6.26
Dolar
5.66
BIST 100
102,447.30
Altın
1,498.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Evren varsayılandan daha genç olabilir

Almanya'da Max Plank Enstitüsünde görevli bilim adamı Inh Jee liderliğindeki ekibin Hubble Sabiti'ni 82,4 kabul ederek yaptığı hesaplama, evrenin 13,7 değil yaklaşık 11,4 milyar yıl yaşında olabileceğini ortaya koydu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.09.2019
Evren varsayılandan daha genç olabilir

Washington

Evrenin hesap edilenden yaklaşık iki milyar yıl daha genç olabileceği bildirildi.

Almanya'da Max Plank Enstitüsü'nde görevli bilim adamı Inh Jee liderliğindeki ekibin Hubble Sabiti'ni 82,4 kabul ederek yaptığı hesaplama, evrenin 13,7 değil yaklaşık 11,4 milyar yıl yaşında olabileceğini ortaya koydu.

Jee ve ekibinin bu hesaplamayı evrenin daha hızlı genişlediği teorisine dayanarak yaptığı belirtildi.

Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.

Hubble Sabiti 70 varsayılarak evrenin 13,7 milyar yıl yaşında olduğu hesap ediliyor ve bu hesap genel kabul görüyor.

Evrenin yaşını hesap etmek için kullanılan denklemdeki bir değer olan Hubble Sabiti, ismini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alıyor.

Evrenin varsayılandan daha hızlı genişlemesi, mevcut durumuna daha çabuk ulaştığı, dolayısıyla daha genç olduğu anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış
Brexit çıkmazının yeni çıkmazları
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika

Benzer haberler

Evren varsayılandan daha genç olabilir

Evren varsayılandan daha genç olabilir

Facebook'tan Netanyahu'ya paylaşım engeli

İsrail güçlerinden Filistinli partinin ofisine baskın

Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un başörtüsü yasağı vaadine tepki

Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un başörtüsü yasağı vaadine tepki
Etiyopya 2012'ye 'merhaba' dedi

Etiyopya 2012'ye 'merhaba' dedi

Çin'e su ürünleri ihracatı başlıyor

Çin'e su ürünleri ihracatı başlıyor