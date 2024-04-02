Dolar
32.22
Euro
34.61
Altın
2,262.63
ETH/USDT
3,325.70
BTC/USDT
65,732.00
BIST 100
9,172.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Erciyes Teknopark'ta kurulu şirket otomobillerde hacklenmeye karşı yazılım geliştiriyor

Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor.

Muhammed Kısır  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Erciyes Teknopark'ta kurulu şirket otomobillerde hacklenmeye karşı yazılım geliştiriyor Fotoğraf: Muhammed Kısır - AA

Kayseri

Erciyes Teknopark'ta 2013'te kurulan, Almanya, Kayseri ile Ankara'da ofisleri bulunan şirket, 30 kişilik ekiple "gömülü sistem" yazılımla elektronik kontrol ünitelerine yerli ve milli yazılımlar yapıyor.

Şirket yöneticilerinden Bekir Düzçekiç, AA muhabirine, Kayseri'de milli imkanlarla yazılım ürettiklerini söyledi.

Normal ve elektrikli araçlar için geliştirilen yazılımları yurt dışına ihraç ettiklerini belirten Düzçekiç, "İhraç ettiğimiz ülkeler arasında Almanya, ABD, Japonya var. Asya pazarında da bir deneyimimiz oldu. Yazılımlarımızı ihraç ediyoruz." dedi.

Düzçekiç, hacklenmede çeşitli metotların olduğunu anlatarak, araç içi haberleşmesini sağlayan CAN (Controller Area Network- Denetleyici Alanı Ağı) adı verilen hatta sızılarak oradaki verilerin değiştirildiği ve donanımsal olarak voltaj değerleri ile araçtan verilerin çalındığını ifade etti.

Geliştirdikleri yazılımla verilerin dışarıdan erişilmeyecek özel bir alana koyulduğunu aktaran Düzçekiç, her bir araç için özel sertifika tuttuklarını anlattı.

Ünlü markalarla çalışıyorlar

Otomotiv sektöründe araçların hacklenmeye karşı siber güvenliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Düzçekiç, "Mercedes, Porsche, BMW, Volvo ve Audi gibi firmalarla çalışıyoruz. Japonya'da Fuji firması ile çalıştık. Otomotiv sektörüne siber güvenlik başladığından beri sektörün içerisindeyiz. Biliyorsunuz çağımızın sorunu siber güvenlik. Otomotiv sektöründe de araçların hacklenmeye karşı bir yazılıma, siber güvenliğe ihtiyacı var. Biz bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Düzçekiç, Teknopark'ın kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, sağlanan imkanların örnek olması gerektiğine dikkati çekti.

Şirkette teknik lider olarak çalışan Hakan Mert Kum da "gömülü sistem" yazılımı hakkında şu bilgileri verdi:

"Araçlara yazılım üretirken PCB kartları dediğimiz kartların üzerinde işlemciler var. Bu işlemciler piyasada bulabileceğiniz işlemciler değildir. Projelere başladığımız zaman onlar üretim ve geliştirme aşamasında oluyor. Biz üreticilerle geliştirmeye başlıyoruz. Gömülü sistemler şu an kullandığımız tüm sistemlerin içerisinde yer alan özelleşmiş ve genellikle tek bir amaca yönelik sistemlerden oluşmaktadır. Şu an mikrofon ve kamerada da gömülü sistemler bulunmaktadır. Tek bir amaca yönelmiş, tek bir işi geliştirmek için icra edilen sistemler diyebiliriz."

"Hacklenme ihtimalleri artıyor"

Türkiye'deki firmaların tek bir yazılıma odaklandığını dile getiren Kum, şunları kaydetti:

"Araçlarda şu an kontak sistemi, kapı kollarından uyanması, kilitlenmesi, kilit mekanizması, hırsız alarmı, batarya üretim sistemleri, elektronik park freni gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Bizim gibi otomotiv alanlarında çalışan firmalar bulunmakta ama genelde Türkiye'deki firmalar tek bir yazılıma odaklanmaktadır. Kontrol ünitesinin içerisinde en az 7-8 yazılım var. Biz bunlara hakim olduğumuz için bunları geliştirmekteyiz. Bizi diğer firmalardan öne çıkartan ve tek olmamızı sağlayan özelliğimiz budur."

Modernleşen otomobillerin hacklenme ihtimallerinin arttığına dikkati çeken Kum, "Bu yüzden otomotiv üreticileri yeni sistemler geliştirmeye başladılar. Bunların başında 'Hardware Security Modülü' dediğimiz HSM yazılımı ve donanımı bulunmaktadır. Biz şu an üreticilerle en başından itibaren birlikte geliştirmeler yapmaktayız. Şu anda Kayseri’de yerli ve milli olarak HSM yazılımı üretmeye başladık. Onun üzerine çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
75 belediye kadın başkanlara emanet
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Otizmli birey ve ailelerinin ihtiyaçları "bireysel sosyal hizmet danışmanıyla" karşılanacak
Jandarmanın dedektifleri en ufak ipuçlarını değerlendirerek olayları aydınlatıyor

Benzer haberler

Erciyes Teknopark'ta kurulu şirket otomobillerde hacklenmeye karşı yazılım geliştiriyor

Erciyes Teknopark'ta kurulu şirket otomobillerde hacklenmeye karşı yazılım geliştiriyor

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı

Hayırseverlerin kurduğu ASPİLSAN, 43 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor

Çocuklara tiyatroyla çevre ve ağaç sevgisi aşılanıyor

Çocuklara tiyatroyla çevre ve ağaç sevgisi aşılanıyor
Cezaevindeki kursa katılan erkek hükümlüler kilim dokumayı öğreniyor

Cezaevindeki kursa katılan erkek hükümlüler kilim dokumayı öğreniyor
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası HÜRJET'i kanatlandıracak

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası HÜRJET'i kanatlandıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet