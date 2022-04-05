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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
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Teknoloji

Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna giriyor

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın yüzde 9 hissesini aldığı Twitter’ın yönetim kuruluna katılacağı belirtildi.

Islam Doğru   | 05.04.2022
Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna giriyor

New York

Twitter CEO’su Parag Agrawal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yönetim kuruluna Elon Musk’ın katılımını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Elon ile geçtiğimiz haftalarda yaptığımız görüşmeler sayesinde yönetim kurulumuza büyük değer katacağı netleşti.” dedi.

Musk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki aylarda Twitter'da önemli iyileştirmeler yapmak için Parag ve Twitter yönetim kurulu ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadesine yer verdi.

Yönetim kurulu haberlerinden sonra Musk’ın Twitter hesabından takipçilerine Twitter’daki paylaşımlarla ilgili “düzeltme düğmesi” isteyip istemedikleri konusunda anket başlattı.

Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dün Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" aldığını duyurmuş, bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetmişti.

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