Dolar
36.22
Euro
37.95
Altın
2,934.50
ETH/USDT
2,704.00
BTC/USDT
96,840.00
BIST 100
9,898.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

e-Devlet'ten memnuniyet oranı 2024'te yüzde 95,81'e yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin 1 milyon kullanıcıyla gerçekleştirdiği anket, e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyetin yüzde 95,81'e yükseldiğini gösterdi.

Arife Yıldız Ünal  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 2024'te yüzde 95,81'e yükseldi

Ankara

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, vatandaşların işlemlerini kesintisiz, hızlı ve güvenli yapabilmesi, gerek hizmete ulaşımda sağladığı kolaylık gerekse ihtiyaç duyulan pek çok konunun varlığı e-Devlet Kapısı'na ilgiyi artırdı.

18 Aralık 2008'de erişime açılan e-Devlet Kapısı, bu yıl itibarıyla 1086 kuruma ait 8 bin 361 dijital hizmetiyle 67 milyon 124 bin 237 kullanıcıya hizmet sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de periyodik olarak kullanıcıların memnuniyetini araştırıyor. Bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden 1 milyon kullanıcının katılımıyla "2024 Yılı e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' yapıldı. Ankete göre e-Devlet'ten memnuniyet oranı yüzde 95,81'i buldu. Bu oran 2020 yılından bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında yapılan önceki ankette memnuniyet yüzde 94,8 olarak belirlenmişti.

Giriş sayısı 21,9 milyara yaklaştı

Ankete ilişkin kullanıcılardan gelen görüşler incelendiğinde ise yapay zeka, elektronik tebligat, 2 aşamalı doğrulama, sosyal güvenlik, engelliler, belediyeler gibi hususların en çok görüş ve öneri bildirilen alanlar olduğu görüldü.

Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nda bu ay itibarıyla 32 milyon 419 bin 562'si kadın, 34 milyon 704 bin 675'i erkek olmak üzere toplam kullanıcı sayısı 67 milyon 124 bin 237'ye ulaştı. Kurulduğu günden bu yana 12 milyar 818 milyon 941 bin 49'u internet, 9 milyar 32 milyon 832 bin 852 mobil olmak üzere toplam giriş sayısı 21 milyar 851 milyon 773 bin 909'u buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pazar günü yapılacak YÖKDİL'e 113 bin 667 aday başvurdu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakanı Göktaş: Bugün 70'ten fazla konuda yurt dışındaki vatandaşımıza en geniş kapsamda destek sunan ülkelerden biriyiz
Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey, jandarmanın havadaki "gözü" olacak
Ülke genelinde ocak ayı yağışları son 24 yılın en düşük seviyesine indi

Benzer haberler

e-Devlet'ten memnuniyet oranı 2024'te yüzde 95,81'e yükseldi

e-Devlet'ten memnuniyet oranı 2024'te yüzde 95,81'e yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet